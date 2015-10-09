Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Тремя шайбами завершился матч "Барыса" в КХЛ

Тремя шайбами завершился матч "Барыса" в КХЛ ©ХК "Барыс"

Столичный "Барыс" потерпел поражение от казанского "Ак Барса" в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги, сообщают Vesti.kz.

Матч, прошедший в Астане, завершился со счётом 1:2. У гостей отличились Владимир Алистров (1-я минута) и Никита Дыняк (43-я). У хозяев одну шайбу забросил Майкл Веккьоне (43-я).

Несмотря на поражение, "Барыс" показал неплохую игру и серьёзно давил на ворота соперника. Однако низкая реализация моментов не позволила хоккеистам столичного клуба набрать очки.


После этой встречи у обеих команд по 7 очков. По дополнительным показателям "Ак Барс" занимает девятое место в Восточной конференции, а "Барыс" — десятое.

Следующий матч астанчане проведут дома против новосибирской "Сибири" 27 сентября.

Ранее стало известно о долгожданном новичке в "Барысе" — подробности доступны по ссылке.

Континентальная Хоккейная Лига 2025/26   •   Казахстан, Астана   •   Регулярный чемпионат, мужчины
27 сентября 17:00   •   не начат
Барыс
Барыс
(Астана)
- : -
Сибирь
Сибирь
(Новосибирск)
Кто победит в основное время?
Барыс
Ничья
Сибирь
Проголосовало 7 человек

