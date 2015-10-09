Тренер "Барыса" нашёл объяснение поражению от "Ак Барса" и рассказал о новичке

Главный тренер "Барыса" Михаил Кравец прокомментировал матч против казанского "Ак Барса" в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги, передают Vesti.kz.

Встреча прошла в Астане и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей. Видео доступно здесь.

- Я считаю, что очень хорошая игра со стороны ребят в плане самоотдачи и движения, работы, создания моментов. Мы полностью переиграли Казань, но, как обычно, не хватило мастерства в завершении. В связи с тем, что в большинстве пришлось делать перестановки, с листа сложно сыграть. Достаточно было большинства, нужно забить хотя бы один гол, тогда и результат другой будет. А так, день и ночь игра по сравнению с теми, что были в поездке. Сегодня была другая команда, несмотря на то, что четыре нападающих не играли. Ребята все себя проявили и показали, что они могут играть, что им можно давать шанс, - приводит его слова Шайба.kz.

- Когда вернутся Алихан Асетов и Тайс Томпсон?

- Алихан Асетов с гипсом. Я думаю, что это долго. Тайс Томпсон тоже пока непонятно. Я думаю, что ещё минимум неделя. Поэтому пока, кто сможет вернуться это, скорее всего, Эмиль Галимов и, скорее всего, капитан команды Кирилл Савицкий.

- Кто будет на следующем матче в воротах?

- Мы завтра встретимся днём с тренерским штабом и будем решать, кто будет играть дальше по составу и по вратарю.

- Много говорится о Тайлере Уотерспуне. Можете сказать о нём?

- Он действительно прибыл, но пока ещё не подписал контракт.

Следующий матч астанчане проведут дома против новосибирской "Сибири" 27 сентября.

