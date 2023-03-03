У экс-нападающего сборной Казахстана родился сын

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Сегодня 23:00
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У нападающего столичного "Барыса" Дмитрия Шевченко родился сын, сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу клуба.

27-летний игрок выступает за астанчан с прошлого года. Также их цвета защищал в период 2017-2021 годов.

Уроженец Щекино привлекался в сборную Казахстана, но в декабре был лишен гражданства.

Еще в его карьере были "Торпедо" (Усть-Каменогорск) и "Динамо" (Балашиха).

Напомним, что "Барыс" провалил нынешний сезон в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), заняв последнее, 11-е место в таблице Восточной конференции и не попав в плей-офф Кубка Гагарина.

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Метки:
Барыс в КХЛ КХЛ Сборная РК по хоккею

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