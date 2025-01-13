На пресс-конференции генеральный директор "Барыса" Нурлан Оразбаев раскрыл причины увольнения тренера Талгата Жайлауова из состава астанинского клуба, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Шайба.kz.

"Талгат Жайлауов, не имея опыта работы, стал тренером первой команды в КХЛ. Я считаю, что это слишком рано. Ему нужно взять паузу, подучиться, начать с самого низа, с детско-юношеского хоккея. Тяжело сразу начать с первой команды", - сообщил руководитель "Барыса".

Стоит отметить, что 39-летний специалист ранее занимал должности тренера в командах "Номад" и "Барыс", а также руководил клубом "Сарыарка" в качестве директора.

Напомним, Жайлуов летом 2024 года вошел в тренерский штаб "Барыса", став ассистентом Дэвида Немировски, который по ходу сезона покинул свой пост.