"Такие игроки нужны "Барысу". Юрий Михайлис - о критикуемых легионерах и желаемых игроках для КХЛ

Главный тренер "Барыса" Юрий Михайлис прокомментировал игру некоторых подопечных и высказался о желании сохранить в составе некоторых легионеров, передает корреспондент Vesti.kz. Высказался он и о травмах в команде.

Казахстанский клуб занял шестое место в Восточной конференции, а в национальную сборную приглашают Найджела Доуса. Выделил Михайлис героев в столичном клубе.

- С чем был связан прогресс Кирилла Панюкова?

- В первую очередь Кирилл воспользовался шансом. То доверие от тренерского штаба, когда его поставили в первое звено. Это было очень волнительно для него, но он с этой задачей справился.

- Оцените сезон Самата Данияра с Максимом Мусоровым.

- Самат хорошо вписался в команду. Хороший и умный игрок. Но где-то физически не хватило. Это было видно в плей-офф, что ему не хватило "физики". По Мусорову. Ему нужен опыт игр в КХЛ, и я надеюсь, что мы ему его предоставим.

- Будут ли продлеваться контракты с Алексом Линтуниеми и Диллоном Хетерингтоном?

- Я бы хотел видеть их в команде. Взять Хетерингтона. Защитник силовой. Много играл в меньшинстве. Забирал на себя оборону. Самоотверженный. Самоотдача у него запредельная. Такие игроки нужны "Барысу".

- Оцените сезон для Якоба Лильи, который стал лучшим по результативности.

- Он здорово провел, хотя первое время было очень много критики. Что он не забивает и мало играет на команду. Но потенциал у хоккеиста большой, и с каждой игрой он прибавляет. Он стал лидером команды. Этот сезон очень удачный.

- Были претензии и к Филу Варону. Прокомментируйте его игру.

- Он приехал не в лучшем состоянии. Очень много пропустил. Наверное, первые две недели вкатывался. Тяжело ему было привыкнуть. Прошли недели, и был виден уровень этого игрока. Очень большая нагрузка на него ложилась в большинстве и меньшинстве. Он получил травму... Но вы сами видели, как он бился за команду. Возможно, его не хватило в последних играх.

- На сколько вы удовлетворены первым сезоном?

- Скорее всего, команде не хватало болельщиков в домашних играх. Той атмосферы и тех эмоций. Мы много очков потеряли. А сезон был тяжелый не только для меня, но и для всех. Пандемия сделала свое дело. Но ту задачу, которую мы поставили, мы выполнили. Но не было должного тренировочного процесса - пошли травмы. Игры через день. Старались настроить ребят, поговорить. Но травмы...

От них пора избавляться, или кого в "Барысе" не должно быть в следующем сезоне КХЛ

Напомним, казахстанский клуб "Барыс" досрочно выбыл из борьбы за Кубок Гагарина, а у практически всего основного состава в конце апреля истекают контракты. Также редакция Vesti.kz предлагает выбрать лучшего игрока плей-офф КХЛ.

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