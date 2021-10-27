Стали известны суммы контрактов нападающих казахстанского "Барыса" Кертиса Волка и Мэтта Фрэттина. Об этом пишет "Шайба.kz".

По информации инсайдера Артура Хайруллина, Волк зарабатывает 33 миллиона рублей в год (202 миллиона тенге), тогда как его одноклубник Фрэттин чуть меньше - 30 миллионов рублей за сезон (почти 184 миллиона тенге).

Ранее стала известна зарплата форварда Никиты Михайлиса, а также зарплатный бюджет "Барыса", одна пятая которого уходит только на одного капитана команды Даррена Дица.

Стала известна зарплата сына главного тренера "Барыса"

Напомним, Волк выступает за "Барыс" с 2018 года, после чего был натурализован сборной Казахстана. В текущем сезоне он провел 23 матча в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 23 (7+16) очка. В активе Фрэттина лишь четыре (3+1) очка в 21 матче.

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