Стала известна зарплата топ-новичков "Барыса"

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Сегодня 19:14
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Обозреватель "Спорт-Экспресса" Михаил Зислис оценил последнее усиление "Барыса", а также озвучил зарплату новых хоккеистов, передают Vesti.kz.

"Барыс" стал грозной силой? Подписаны два топ-хоккеиста

"Мои друзья вчера снова не подвели, рассказав мне о том, что ближайшее "Барыса" может быть светлым. Подписание защитника Виктора Антипина и нападающего Антона Бурдасова - несомненное усиление для команды из Астаны. Тут ничего не надо пояснять, поскольку все и так понятно. Также жду еще одного сильного легионера.

По моей информации, Бурдасов заработает 40 миллионов рублей за сезон, Антипин - 30 миллионов. Это меньше, чем у них было в "Тракторе". По нынешнему рынку отличные условия для обеих сторон. Моя оценка сделок - 4,5 для Бурдасова и 4,2 для Антипина", - пишет Зислис в своем телеграм-канале.

Напомним, первый матч в новом сезоне КХЛ астанчане проведут на своем льду с нижнекамским "Нефтехимиком" 4 сентября.

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Метки:
Барыс в КХЛ КХЛ Хоккей

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