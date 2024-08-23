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"Барыс" узнал свое место в КХЛ после громких трансферов

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"Барыс" узнал свое место в КХЛ после громких трансферов ©hctraktor.org

Российский обозреватель хоккея Алексей Шевченко высказался о новичках "Барыса", передают Vesti.kz.

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Российский обозреватель хоккея Алексей Шевченко высказался о новичках "Барыса", передают Vesti.kz.

Сегодня, 23 августа, казахстанский клуб подписал контракты с такими именитыми игроками, как Антон Бурдасов (нападающий) и Виктор Антипин (защитник).

"7 место", - написал Шевченко в своем телеграм-канале под этими трансферами. 

Напомним, что в предыдущем сезоне Континентальной хоккейной лиги "Барыс" финишировал на последнем, 12-м месте в таблице Восточной конференции и не смог выйти в плей-офф Кубка Гагарина, тогда как дальше проходили первые восемь команд.

Новый сезон регулярного чемпионата КХЛ "Барыс" откроет 4 сентября домашним матчем с нижнекамским "Нефтехимиком".

Барыс в КХЛ КХЛ Хоккей

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