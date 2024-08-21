Сборная Казахстана понесла потерю перед отбором на Олимпиаду

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Сегодня 10:47
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Сборная Казахстана по хоккею потеряла из-за травмы Батырлана Муратова перед отбором на Олимпийские игры, передают Vesti.kz.

По информации пресс-службы КФФ, во втором матче сборной Казахстана против "Барыса" на Кубке Президента Муратов получил повреждение и покинул лед. К сожалению, форвард не сможет помочь национальной команде в матчах финального раунда олимпийской квалификации и переведен в список травмированных игроков.

Игры пройдут с 29 августа по 1 сентября в Братиславе, где сборная Казахстана сыграет с командами Венгрии, Австрии и Словакии.

Напомним, казахстанская сборная заняла второе место на Кубке Президента в Астане, а "Барыс" стал третьим.

Метки:
Барыс в КХЛ КХЛ Хоккей

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