Отменой реванша завершился финал Кубка Президента по хоккею

Сегодня, 18 августа, в финальном матче Кубка президента Казахстана в Астане наша национальная команда сыграла с тольяттинской "Ладой", передает Vesti.kz.

Первыми счет открыли россияне, у которых отличился Джозефс. В середине матча счет сравнял Алихан Асетов. Однако, взять реванш у национальной команды не получилось. Победную шайбу у "Лады" забил Баранцев.

Добавим, что первая игра с "Ладой" на турнире завершилась кошмарным поражением казахстанцев со счетом 1:7. Ранее "Барыс" в матче за третье место на турнире в овертайме одолел хабаровский "Амур" со счетом 3:2.

Напомним, сборная Казахстана готовится к финальному раунду олимпийской квалификации. С 29 августа по 1 сентября в столице Словакии Братиславе наша команда поборется за путевку на Олимпийские игры. Соперники – Венгрия, Австрия и хозяева турнира – Словакия.