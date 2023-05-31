В России прокомментировали космическую зарплату казахстанского хоккеиста

Новости спорта Хоккей КХЛ
Сегодня 15:06
©instagram.com/nikitamikhailis

Российский журналист и спортивный обозреватель Михаил Зислис высказался о зарплате казахстанского нападающего Никиты Михайлиса в новом клубе. На днях он подписал контракт с магнитогорским "Металлургом" на один сезон, перейдя из "Барыса", сообщают Vesti.kz.

За "Барыс" он отыграл 9 лет, провел 411 матчей, забросил 99 шайб и сделал 122 ассиста.

"Не знаю, что говорить после того, как выяснил зарплату Никиты Михайлиса в "Металлурге". По моей информации, он в следующем сезоне заработает 80 миллионов рублей и может получить еще 26 миллионов в качестве бонусов. Отказываюсь пока верить в эти нереальные цифры, но, видимо, придется", - написал он в своем телеграм-канале.

Ранее отмечалось, что Никита Михайлис войдет в топ-5 самых дорогих игроков КХЛ.

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Метки:
Михайлис Никита Барыс в КХЛ КХЛ Металлург

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 14:10
КХЛ
Казахстанский форвард войдет в топ-5 самых дорогих игроков КХЛ
Сегодня , 13:42
КХЛ
"Барыс" ответил на пост своего лидера
Сегодня , 12:28
КХЛ
КХЛ поступит жестко с "Барысом"? Подробности
Сегодня , 09:22
КХЛ
В России оценили переход казахстанского форварда в топ-клуб КХЛ
Вчера , 20:28
КХЛ
Михайлис сделал заявление после ухода из "Барыса"
Вчера , 17:45
КХЛ
Больше, чем в "Барысе"? Обнародована зарплата Михайлиса в новом клубе
Вчера , 16:58
КХЛ
Стала известна зарплата казахстанского хоккеиста в "Авангарде"
Вчера , 15:46
КХЛ
"Барыс" отреагировал на переход Михайлиса в новый клуб
Вчера , 15:16
КХЛ
Никита Михайлис подписал контракт с новым клубом
Вчера , 10:38
КХЛ
Молодые хоккеисты приняли предложение "Барыса"
© 2008 - 2023 ТОО «EML»