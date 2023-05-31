В России прокомментировали космическую зарплату казахстанского хоккеиста

Российский журналист и спортивный обозреватель Михаил Зислис высказался о зарплате казахстанского нападающего Никиты Михайлиса в новом клубе. На днях он подписал контракт с магнитогорским "Металлургом" на один сезон, перейдя из "Барыса", сообщают Vesti.kz.

За "Барыс" он отыграл 9 лет, провел 411 матчей, забросил 99 шайб и сделал 122 ассиста.

"Не знаю, что говорить после того, как выяснил зарплату Никиты Михайлиса в "Металлурге". По моей информации, он в следующем сезоне заработает 80 миллионов рублей и может получить еще 26 миллионов в качестве бонусов. Отказываюсь пока верить в эти нереальные цифры, но, видимо, придется", - написал он в своем телеграм-канале.

Ранее отмечалось, что Никита Михайлис войдет в топ-5 самых дорогих игроков КХЛ.