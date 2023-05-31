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Казахстанский форвард войдет в топ-5 самых дорогих игроков КХЛ

Казахстанский форвард войдет в топ-5 самых дорогих игроков КХЛ
©ХК "Барыс"

Новичок магнитогорского "Металлурга" Никита Михайлис войдет в топ-5 самых дорогих игроков Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщают Vesti.kz со ссылкой на "Трансферы КХЛ|ХОККЕЙ".

За предстоящий сезон форвард заработает около 80 миллионов рублей (442,4 миллиона тенге) и может получить еще 26 миллионов (143,7 миллиона тенге) в качестве бонусов.

Контракт с "Металлургом" Михайлис подписал сроком на один сезон.

Последним клубом Никиты стал "Барыс", за который он провел 9 лет, сыграл 411 матчей, забросил 99 шайб и отдал 122 результативных передач.

"Барыс" ответил на пост своего лидера

Kака - об уходе из "Кайрата", сборной Казахстана, Игите и феномене Адиева 

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Метки:
Барыс в КХЛ КХЛ Михайлис Никита Металлург

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