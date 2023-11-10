В России назвали город для второго клуба в КХЛ из Казахстана

Спортивный директор "Адмирала" Павел Житков считает, что в Казахстане были созданы благоприятные условия для формирования второй команды в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), сообщают Vesti.kz.

"Созрел ли Казахстан для второй команды в КХЛ? Я уверен в этом. Назову Алматы. Город, ледовая арена, инфраструктура находятся на высшем уровне", - сказал Житков в интервью "Чемпионату".

Ранее известный российский тренер Андрей Назаров заявил, что в КХЛ нужно принять еще один клуб из Казахстан.

На данный момент Казахстан в КХЛ представлен столичным "Барысом". Астанчане занимают предпоследнее, 11-е место в таблице Восточной конференции, набрав 23 очка после 29 матчей.