КХЛ предложили принять еще один клуб из Казахстана

Известный российский тренер Андрей Назаров заявил, что в КХЛ нужно принять еще один клуб из Казахстана, сообщают Vesti.kz.

На данный момент в Континентальной хоккейной лиге выступает столичный "Барыс", который занимает предпоследнее, 11-е место в таблице Восточной конференции, набрав 23 очка после 29 матчей.

"Давно говорю про необходимость расширения Континентальной лиги, в том числе в сторону Востока и Азии. Посмотрите, какие дружеские отношения у президентов двух стран - России и Казахстана, сейчас Владимир Путин находится с официальным визитом у наших соседей. Со спортивной точки зрения считаю, что Казахстан давно созрел для второго клуба в КХЛ. Тем более серьезной инфраструктуры хватает: возьмите Алматы и большой ледовый дворец в городе. В 2019 году там, кстати, уже проводились вынесенные матчи с участием "Барыса", "Трактора" и "Спартака". Я долго работал в Казахстане, возглавлял сборную на чемпионате мира, хоккей в этой стране очень любят", - сказал Назаров "Чемпионату".

49-летний Назаров возглавлял "Барыс" в период 2014-2015 и 2015-2016 годов, также в это время он тренировал сборную Казахстана.