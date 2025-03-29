На российском спортивном портале Sport24.ru вышел текст, посвященный проблемам "Барыса" в КХЛ. Автор затронул вопрос легионеров и дальнейших планов руководства астанчан, сообщают Vesti.kz.

В частности, автор материала раскритиковал решение руководства клуба отказаться от легионеров и строить игру за счет местных игроков и недорогих иностранцев в малом количестве. Он считает, что это не придаст никакой конкуренции в КХЛ.

Также был упомянут легионерский вопрос с точки зрения новых законов. В России в курсе, что теперь в нашей стране нельзя финансировать иностранцев из госбюджета. Но автор сайта подсказал выход из ситуации руководству казахстанского клуба.

"Нурлан Оразбаев ссылается на закон, согласно которому из бюджетных денег нельзя финансировать деятельность иностранцев. Вот только как этот закон будет реализовываться в реальности - непонятно. При желании, нет большой проблемы в том, чтобы прогонять государственные деньги через специальный фонд. Да и просто найти для "Барыса" коммерческого или условно коммерческого спонсора. Для главной команды страны это должно быть более-менее просто", - считает автор.

В конце материала журналист отметил, что "Барыс" рискует стать позором российской лиги КХЛ, если все же решится играть в следующем сезоне казахстанским составом.

"Если "Барыс" воспринимает КХЛ как полигон для обкатки молодежи, не боясь стать посмешищем, то он по-настоящему позорит главную российскую лигу. В таком случае какие-то действия от Алексея Морозова будут просто необходимы", - заключил автор.

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Напомним, что "Барыс" занял последнее 12-е место в турнирной таблице восточной конференции КХЛ 2024/25.

В "Барысе" решили судьбу легионеров