В "Барысе" решили судьбу легионеров

Генеральный директор столичного "Барыса" Нурлан Оразбаев сообщил, что в следующем сезоне команда будет полностью сформирована из казахстанских воспитанников, сообщают Vesti.kz со ссылкой на "Матч ТВ".

Напомним, что нынешний сезон оказался крайне неудачным для "Барыса". Команда завершила регулярный чемпионат на последнем месте в Восточной конференции КХЛ, набрав всего 35 очков в 68 матчах.

- Есть ли стратегия на следующий сезон? Какие ключевые перестановки планируете провести в межсезонье?

- Основной состав "Барыса" будет состоять из воспитанников. Может быть, в межсезонье пригласим четыре‑пять молодых российских хоккеистов. Дорогостоящих, взрослых, опытных игроков мы не можем себе позволить.

- Будете ли вы продлевать контракт с тренером Олегом Ромашко?

- У него не контракт, Олег работает в штате клуба. Если ему поступит предложение, то мы его отпустим. Клуб не сможет предложить ему те финансовые условия, которые смогут предложить большие клубы.

- Кто остается из российских хоккеистов на следующий сезон в команде?

- У Николишина контракт на следующий год. С остальными не собираемся продлевать контракты.

- Многие болельщики ждут приглашения Кевина Даллмэна, чтобы он начал работать с защитниками. Насколько вероятно его приглашение?

- Мы с ним созванивались, разговаривали. Но хоккеист и тренер - это разные профессии. Он должен научиться, пройти обучение. Условия, которые у нас есть у тренеров, его не устроят. Зарплаты здесь и в Северной Америке разные.

- Что вы можете ответить критикам, которые считают, что вы не справились со своей работой?