КХЛ
Сегодня 08:00
 

Прямая трансляция последнего матча "Барыса" в 2025 году

Сегодня, 30 декабря, "Барыс" проведёт последний матч в 2025 году в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщают Vesti.kz. Соперником астанинского клуба станет омский "Авангард".

Матч "Авангард" - "Барыс" пройдет в Омске и начнется в 18:30 по казахстанскому времени. В прямом эфире игру покажет Qazsport. Также трансляция будет доступна на сайте телеканала.

Прямая трансляция матча "Барыса" на Qazsport

В нынешнем сезоне соперники встречались трижды: сначала победили подопечные Михаила Кравца – 6:2, а затем дважды успеха добились "ястребы" – 4:3 и 5:2.

К предстоящему матчу "Барыс" подошёл на серии из четырёх поражений, команда с 34 очками после 41 игр занимает девятое место в таблице Восточной конференции.

"Авангард" (55 очков в 38 матчах), одержавший пять побед подряд, идёт вторым на Востоке.

Континентальная Хоккейная Лига 2025/26   •   Россия, Омская обл., Омск   •   Регулярный чемпионат, мужчины
Сегодня 18:30   •   не начат
Авангард
Авангард
(Омск)
- : -
Барыс
Барыс
(Астана)
Кто победит в основное время?
Авангард
Ничья
Барыс
Проголосовало 15 человек

