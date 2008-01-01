Прямая трансляция матча "Трактор" - "Барыс" из Челябинска

ХК "Барыс" стартует в очередной гостевой серии регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в рамках которой проведет четыре матча, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Сегодня, 13 декабря, в Челябинске команда сыграет с местным "Трактором". Встреча начнется в 18:00 по времени Нур-Султана. В прямом эфире ее покажет Qazsport. Трансляция также будет доступна на официальном сайте телеканала по этой ссылке.

"Барыс" и "Трактор" выступают в Восточной конференции КХЛ. У казахстанского клуба девятое место и 33 очка после 31 матча. А челябинская команда занимает четвертую строчку, набрав 46 баллов, но проведя на пять игр больше.

В предыдущей встрече "Барыс" на своей арене уступил нижегородскому "Торпедо" со счетом 2:3, а "Трактор" забросил две безответные шайбы в домашнем матче с "Сибирью".

Прямая трансляция матча "Трактор" - "Барыс" >>>>>>