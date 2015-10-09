Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
КХЛ
Сегодня 07:25
 

Прямая трансляция матча КХЛ "Металлург" - "Барыс"

  Комментарии

Прямая трансляция матча КХЛ "Металлург" - "Барыс" ©ХК "Барыс"

Сегодня, 29 ноября, в Магнитогорске состоится матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором "Металлург" примет "Барыс", передают Vesti.kz

Прямая трансляция встречи "Металлург" — "Барыс" стартует в 16:30 по казахстанскому времени и будет доступна для просмотра на телеканале Qazsport.

"Металлург" располагается на первом месте не только в Восточной конференции, но и во всей лиге: за 31 матч магнитогорский клуб набрал 48 очков.

Что касается "Барыса", то у него после такого же количества игр 27 очков. В своем последнем матче "регулярки" "Барыс" в гостях проиграл "Салавату Юлаеву" (4:7), а "Металлург" дома уступил "Авангарду" (1:3). В нынешнем сезоне КХЛ "Барыс" и "Металлург" встречались друг с другом дважды, и оба раза астанинская команда уступила — 1:5 в гостях и 1:4 дома.

Континентальная Хоккейная Лига 2025/26   •   Россия, Магнитогорск   •   Регулярный чемпионат, мужчины
Сегодня 16:30   •   не начат
Металлург М
Металлург М
(Магнитогорск)
- : -
Барыс
Барыс
(Астана)
Кто победит в основное время?
Металлург М
Ничья
Барыс
Проголосовало 17 человек

