Прямая трансляция матча КХЛ "Барыс" - "Сочи"

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Сегодня 07:30
©ХК "Барыс"

Сегодня, 2 октября, "Барыс" в матче регулярного чемпионата КХЛ примет на своем льду "Сочи", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Игра в Астане начнется 17:00 по столичному времени. Трансляция матча состоится на телеканале Qazsport. Также она будет доступна на официальном сайте канала.

Добавим, что "Барыс" с 13 очками занимает шестое место в Восточной конференции. "Сочи", набравший пять баллов, замыкает турнирную таблицу Западной конференции.

В последних двух матчах "Барыс" обыграл на выезде ярославский "Локомотив" (по буллитам) и московский "Спартак" - 3:1.

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Метки:
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