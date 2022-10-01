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В "Барысе" подвели итоги выступления в КХЛ за сентябрь

В "Барысе" подвели итоги выступления в КХЛ за сентябрь
©ХК "Барыс"

Казахстанский "Барыс" на своем официальном сайте подвел итоги выступления в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) в сентябре, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Астанчане с 13 очками располагаются на шестом месте в таблице Восточной конференции.

"За первый месяц чемпионата "Барыс" сыграл 12 матчей, за которые заработал 13 баллов. В активе казахстанского коллектива 5 побед в основное время и 1 победа в серии буллитов. На данный момент этот результат позволяет занимать шестое место в турнирной таблице Восточной конференции.

Самую крупную победу месяца подопечные Андрея Скабелки одержали 15 сентября. На домашнем льду "Барыс" переиграл "Авангард" со счетом 5:3. Самое крупное поражение случилось 7 сентября - в "Балашихе" астанчане уступили "Витязю" 0:5.

В сентябре игроки "Барыса" забросили 27 шайб (2,25 гола в среднем за игру) - это седьмой показатель на "Востоке". В пассиве казахстанцев 33 пропущенные шайбы (2,75 в среднем за игру). По игре в обороне команда Скабелки занимает седьмое место в своей конференции.

Лучшим бомбардиром коллектива в данный момент является Джереми Бракко. Он пропустил 3 встречи в начале чемпионата, но далее форвард отличился результативными действиями в 6 матчах из 9. Сейчас на его счету 9 (3+6) баллов.

Линден Вей с 5 заброшенными шайбами является лучшим снайпером "Барыса" по итогам сентября. В активе капитана 1 дубль. Примечательно, что в конце месяца он приостановил свою бомбардирскую гонку - в последних трех поединках Вей уходит со льда без набранных баллов.

Джесси Грэм с первого же месяца начал демонстрировать свои навыки диспетчера. Он набирал очки в 6 из 7 последних встречах и сейчас имеет в своем активе 9 передач, что позволяет входить в список самых результативных защитников Лиги. К тому же Грэм является лидером "Барыса" по игровому времени (21 минута и 49 секунд в среднем), а также по количеству блокированных бросков (20).

Самым полезным игроком "Барыса" на данный момент является Адиль Бекетаев (+5). К тому же в статистике у защитника наибольшее количество силовых приемов (13).

Никита Бояркин в прошедшем месяце впервые сыграл в КХЛ на ноль (всего уже 2 сухих матча в карьере). В среднем он пропускает 1,9 шайбы за матч при 93 процентов отраженных бросков.

Юлиус Гудачек записал в свой актив шатаут в первой же игре за "Барыс". В данный момент новичок казахстанцев также имеет приличные цифры статистики - 94,4 процента отраженных бросков при 2,04 пропущенных шайбы в среднем за игру", - говорится в тексте.

Напомним, что следующую игру в КХЛ "Барыс" проведет на своем льду с "Сочи" 2 октября.

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Метки:
Барыс в КХЛ КХЛ

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