Прямая трансляция матча КХЛ "Автомобилист" - "Барыс"

Сегодня, 12 января, астанинский "Барыс" проведёт очередной матч в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги. Соперником выступит екатеринбургский "Автомобилист", передают Vesti.kz.

Встреча состоится в Екатеринбурге и стартует в 19:00 по времени Астаны. Игру в прямом эфире покажет Qazsport, трансляция также будет доступна на официальном сайте телеканала.

"Автомобилист" с 49 очками занимает четвёртое место в таблице Восточной конференции, где "Барыс" располагается на десятой строчке, имея в активе 36 баллов.

"Барыс" подходит к предстоящей игре на серии из трёх поражений - от нижегородского "Торпедо" (2:3), казанского "Ак Барса" (1:3) и уфимского "Салавата Юлаева" (1:3).

В лазарете казахстанского клуба находится Кирилл Савицкий.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!