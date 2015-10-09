Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
1XBET - ставки на спорт |

Реклама

КХЛ
Сегодня 07:30
 

Прямая трансляция матча КХЛ "Автомобилист" - "Барыс"

  Комментарии

Поделиться
Прямая трансляция матча КХЛ "Автомобилист" - "Барыс" ©ХК "Барыс"

Сегодня, 12 января, астанинский "Барыс" проведёт очередной матч в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги. Соперником выступит екатеринбургский "Автомобилист", передают Vesti.kz.

Поделиться

Сегодня, 12 января, астанинский "Барыс" проведёт очередной матч в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги. Соперником выступит екатеринбургский "Автомобилист", передают Vesti.kz.

Встреча состоится в Екатеринбурге и стартует в 19:00 по времени Астаны. Игру в прямом эфире покажет Qazsport, трансляция также будет доступна на официальном сайте телеканала.

"Автомобилист" с 49 очками занимает четвёртое место в таблице Восточной конференции, где "Барыс" располагается на десятой строчке, имея в активе 36 баллов.

"Барыс" подходит к предстоящей игре на серии из трёх поражений - от нижегородского "Торпедо" (2:3), казанского "Ак Барса" (1:3) и уфимского "Салавата Юлаева" (1:3).

В лазарете казахстанского клуба находится Кирилл Савицкий.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Континентальная Хоккейная Лига 2025/26   •   Россия, Свердловская обл., Екатеринбург   •   Регулярный чемпионат, мужчины
Сегодня 19:00   •   не начат
Автомобилист
Автомобилист
(Екатеринбург)
- : -
Барыс
Барыс
(Астана)
Кто победит в основное время?
Автомобилист
Ничья
Барыс
Проголосовало 16 человек

Реклама

Живи спортом!