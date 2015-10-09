Прямая трансляция матча "Динамо" - "Барыс" в КХЛ

Сегодня, 18 декабря, состоится матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором московское "Динамо" примет казахстанский "Барыс", сообщают Vesti.kz.

Встреча команд пройдёт в Москве и начнется в 21:30 по казахстанскому времени. В прямом эфире игру покажет Qazsport. Также трансляция будет доступна на сайте телеканала.

Прямая трансляция матча КХЛ "Динамо" - "Барыс"

В нынешнем сезоне команды встречались в сентябре в Астане и тогда хозяева были сильнее - 5:2.

На данный момент "Динамо" занимает четвертое место в таблице Западной конференции, набрав 48 очков после 35 игр. "Барыс" (32 очка в 36 матчах) идёт восьмым на Востоке.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!