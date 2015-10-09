Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
КХЛ
Сегодня 08:45
 

Прямая трансляция матча "Барыса" с одним из лидеров КХЛ

  Комментарии

Прямая трансляция матча "Барыса" с одним из лидеров КХЛ ©ХК "Барыс"

Сегодня, 23 ноября, астанинский "Барыс" проведёт очередной матч в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги. Соперником выступит омский "Авангард", передают Vesti.kz.

Встреча пройдёт в Астане и стартует в 17:00 по местному времени. Её в прямом эфире покажет Qazsport, трансляция будет доступна на официальном сайте телеканала.

К этой игре казахстанский клуб подходит на серии из трёх побед подряд, ранее были обыграны ярославский "Локомотив" (4:0), "Сочи" (2:1 ОТ) и уфимский "Салават Юлаев" (2:1).

В лазарете астанчан находятся Никита Бояркин, Кирилл Савицкий и Тайлер Уотерспун.

"Барыс" с 27 очками занимает восьмое место в таблице Восточной конференции, где "Авангард" идёт третьим, имея в активе 37 очков.

Континентальная Хоккейная Лига 2025/26   •   Казахстан, Астана   •   Регулярный чемпионат, мужчины
Сегодня 17:00   •   не начат
Барыс
Барыс
(Астана)
- : -
Авангард
Авангард
(Омск)
Кто победит в основное время?
Барыс
Ничья
Авангард
Проголосовало 92 человек

