КХЛ
Сегодня 09:00
 

Третья серия: что пишут о матче "Барыса" в КХЛ

  Комментарии

Континентальная хоккейная лига представила превью к предстоящему матчу между астанинским "Барысом" и омским "Авангардом", передают Vesti.kz.

Игра состоится сегодня, 23 ноября, в Астане и начнется в 17:00 по местному времени. 

Третья серия

"Третий раз в этом сезоне "Барыс" под руководством Михаила Кравца встретится с бывшей командой своего главного тренера. До этого соперники успели нанести друг другу по одному поражению (6:2 – 3:4).

Примечательно, что следующая победа станет 200-й в КХЛовской карьере для рулевого астанчан. Удастся ли одержать её в противостоянии с принципиальными для него соперниками?

На данный момент в активе обоих коллективов по три победы кряду. "Барыс" за этот отрезок оказался сильнее "Локомотива" (4:0), ХК "Сочи" (2:1 ОТ) и "Салавата Юлаева" (2:1). Омичи обыграли "Трактор" (3:2), "Торпедо" (6:2) и "Ладу" (3:0).

С 37 очками "ястребы" идут третьими на Востоке. Астанчане ведут борьбу за сохранение места в зоне плей-офф в конференции. Перед матчем с "Барысом" гости отметились расторжением контракта с нападающим Анселем Галимовым", - говорится в тексте.

Отметим, что в лазарете астанчан находятся Никита Бояркин, Кирилл Савицкий и Тайлер Уотерспун.

Прямая трансляция матча "Барыса" с одним из лидеров КХЛ

Континентальная Хоккейная Лига 2025/26   •   Казахстан, Астана   •   Регулярный чемпионат, мужчины
Сегодня 17:00   •   не начат
Барыс
Барыс
(Астана)
- : -
Авангард
Авангард
(Омск)
Кто победит в основное время?
Барыс
Ничья
Авангард
Проголосовало 92 человек

