Профи-бокс
Сегодня 13:31
 

Чемпион с 31-0 выбрал нового соперника после победы нокаутом

Чемпион с 31-0 выбрал нового соперника после победы нокаутом ©x.com/DAZNBoxing

Чемпион мира по версии WBC в полутяжёлом весе американец Давид Бенавидес (31-0, 25 КО) определился со следующим соперником после победы над британцем Энтони Ярдом (27-4, 24 КО), передают Vesti.kz.

Их бой состоялся в эти выходные в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) и завершился победой Бенавидеса нокаутом в седьмом раунде. 

По данным инсайдера Дэна Рафаэла, после боя Бенавидес заявил, что переходит в первый тяжёлый вес, чтобы бросить вызов мексиканцу Хильберто Рамиресу (48-1, 30 КО). Отмечается, что контракт на бой подписан, и он состоится 2 мая на арене T-Mobile в Лас-Вегасе, при условии, что Рамирес выиграет бой 16 января у шведа Робина Сафари (19-0, 13 КО).

Ранее сообщалось, что Бенавидес также нацелен на бои с россиянином Дмитрием Биволом (24-1, 12 КО) и Артуром Бетербиевым (21-1, 20 КО), представляющим Канаду. В своё время Бенавидес ещё хотел боя с мексиканцем Саулем Канело Альваресом (63-3-2, 39 КО), но последний так и не решился разделить ринг с американцем.

