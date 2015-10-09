Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Новая угроза Бивола и Бетербиева с 31-0 выиграл бой нокаутом

В Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоялся вечер бокса, в рамках которого чемпион мира по версии WBC в полутяжёлом весе американец Давид Бенавидес (31-0, 25 КО) одержал уверенную победу над британцем Энтони Ярдом (27-4, 24 КО), передают Vesti.kz.

Бой был рассчитан на 12 раундов, но завершился уже в седьмом. Бенавидес прижал Ярда к канатам и провёл серию мощнейших ударов, после чего рефери вынужден был вмешаться и остановить избиение.

Для Бенавидеса эта победа стала 31-й в карьере, 25 из них он одержал нокаутом. Ярд потерпел четвёртое поражение, имея в активе 27 побед.

Ранее сообщалось, что Бенавидес нацелен на бои с россиянином Дмитрием Биволом (24-1, 12 КО) и Артуром Бетербиевым (21-1, 20 КО), представляющим Канаду.

