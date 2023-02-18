Прямая трансляция матча "Барыса" с "Куньлунем" в КХЛ

Новости спорта Хоккей КХЛ
Сегодня 08:18
©ХК "Барыс"

Сегодня, 18 февраля, казахстанский "Барыс" проведет очередной матч в рамках Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Соперником выступит пекинский "Куньлунь Ред Стар", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча пройдет в Мытищах и начнется в 20:00 по времени Астаны. Ее в прямом эфире покажет телеканал Qazsport. Онлайн-трансляция будет доступна здесь.

"Куньлунь" с 48 очками идет на предпоследнем, 10-м месте в таблице Западной конференции, а "Барыс" (59) располагается на последней, 11-й строчке "Востока".

Астанчане потеряли шансы на попадание в плей-офф КХЛ. Далее их ждут выездные игры против омского "Авангарда" (20 февраля) и новосибирской "Сибири" (22 февраля).

С составом казахстанской команды на последнее выездное турне в нынешнем сезоне можно ознакомиться по этой ссылке.

Ранее известный казахстанский комментатор назвал главную причину провала "Барыса".

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Метки:
Барыс в КХЛ КХЛ Куньлунь Телеканал QazSport

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