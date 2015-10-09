Прямая трансляция матча "Барыс" - "Трактор" в КХЛ

Сегодня, 23 декабря, состоится матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором "Барыс" примет челябинский "Трактор", сообщают Vesti.kz.

Встреча команд пройдёт на "Барыс Арене" и начнётся в 19:30 по казахстанскому времени. В прямом эфире игру покажет Qazsport. Также трансляция будет доступна на официальном сайте телеканала.

Прямая трансляция матча "Барыса" в КХЛ

Отметим, что в этом сезоне команды встречались уже трижды: "Барыс" одержал одну победу (4:3 в овертайме) и потерпел два поражения (2:3 в овертайме и 3:6).

После 37 сыгранных матчей "Трактор" имеет 35 очков и занимает шестое место в таблице Восточной конференции. "Барыс" (34 очка после 38 игр) идёт восьмым.



Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!