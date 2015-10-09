Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
КХЛ
Сегодня 08:00
 

Прямая трансляция матча "Барыс" - "Трактор" в КХЛ

  Комментарии

Прямая трансляция матча "Барыс" - "Трактор" в КХЛ ©ХК "Барыс"

Сегодня, 23 декабря, состоится матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором "Барыс" примет челябинский "Трактор", сообщают Vesti.kz.

Встреча команд пройдёт на "Барыс Арене" и начнётся в 19:30 по казахстанскому времени. В прямом эфире игру покажет Qazsport. Также трансляция будет доступна на официальном сайте телеканала.

Прямая трансляция матча "Барыса" в КХЛ

Отметим, что в этом сезоне команды встречались уже трижды: "Барыс" одержал одну победу (4:3 в овертайме) и потерпел два поражения (2:3 в овертайме и 3:6).

После 37 сыгранных матчей "Трактор" имеет 35 очков и занимает шестое место в таблице Восточной конференции. "Барыс" (34 очка после 38 игр) идёт восьмым.
 

Континентальная Хоккейная Лига 2025/26   •   Казахстан, Астана   •   Регулярный чемпионат, мужчины
Сегодня 19:30   •   не начат
Барыс
Барыс
(Астана)
- : -
Трактор
Трактор
(Челябинск)
Кто победит в основное время?
Барыс
Ничья
Трактор
Проголосовало 9 человек

