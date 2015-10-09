Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
КХЛ
Сегодня 08:00
 

Прямая трансляция матча "Барыс" - "Автомобилист" в КХЛ

  Комментарии

Поделиться
Прямая трансляция матча "Барыс" - "Автомобилист" в КХЛ ©ХК "Барыс"

Сегодня, 25 декабря, состоится матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором казахстанский "Барыс" примет екатеринбургский "Автомобилист", сообщают Vesti.kz.

Поделиться

Встреча команд пройдёт на "Барыс Арене" в Астане и начнётся в 19:30 по казахстанскому времени. В прямом эфиру игру покажет Qazsport. Также трансляция будет доступна на сайте телеканала.

В текущем сезоне команды встречались дважды и оба матча остались за казахстанским клубом - 3:2 и 4:1

К этой встрече "Барыс" подходит на серии из двух поражений: команда с 34 очками после 39 игр занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции.

"Автомобилист", одержавший три победы в трех последних матчах, идёт четвертым на Востоке - 45 очков после 38 игр.

Континентальная Хоккейная Лига 2025/26   •   Казахстан, Астана   •   Регулярный чемпионат, мужчины
Сегодня 19:30   •   не начат
Барыс
Барыс
(Астана)
- : -
Автомобилист
Автомобилист
(Екатеринбург)
Кто победит в основное время?
Барыс
Ничья
Автомобилист
Проголосовало 23 человек

