Прямая трансляция матча "Барыс" - "Автомобилист" в КХЛ

Сегодня, 25 декабря, состоится матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором казахстанский "Барыс" примет екатеринбургский "Автомобилист", сообщают Vesti.kz.

Встреча команд пройдёт на "Барыс Арене" в Астане и начнётся в 19:30 по казахстанскому времени. В прямом эфиру игру покажет Qazsport. Также трансляция будет доступна на сайте телеканала.

В текущем сезоне команды встречались дважды и оба матча остались за казахстанским клубом - 3:2 и 4:1

К этой встрече "Барыс" подходит на серии из двух поражений: команда с 34 очками после 39 игр занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции.

"Автомобилист", одержавший три победы в трех последних матчах, идёт четвертым на Востоке - 45 очков после 38 игр.

