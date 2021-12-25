"Поймал нас на ошибке". Тренер "Трактора" - о победе над "Барысом" и его сильных сторонах

Главный тренер "Трактора" Анвар Гатиятулин прокомментировал прошедшую игру с "Барысом" в рамках Континентальной хоккейной лиги, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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- Хорошее начало было, здорово провели первый период. Во втором периоде, то, что требовали от ребят, они выполняли. Потом допустили ошибку, дали сопернику вернуться в игру. В начале третьего периода "Барыс" сыграл активно, поймал нас на ошибке. Тем не менее смогли выровнять матч, сыграли по счету и довели поединок до победы. Рады этой победе. Слова благодарности команде и, конечно, нашим болельщикам за поддержку, - приводит его слова пресс-служба российского клуба.

- В третьем периоде "Трактор" играл в "откат". Такое было задание и пытались удержать счет или уже силы заканчивались?

- Понимали сильные стороны соперника, знали, что хорошо действуют на контратаках. Задания в "откат" играть не было. Говорили сыграть построже, чтобы не допустить этих контратак. Сыграли по счету, знали, что соперник будет играть активно. Старались не провалиться в обороне.

- Сегодня очень важный матч для "Трактора" - день рождения клуба и последняя домашняя встреча в году. Как это повлияло психологически на команду?

- Конечно, готовились. Хотели порадовать наших болельщиков в такой день - нам это удалось. Это был один из моментов при подготовке к игре. Еще перед матчем было видно концентрацию ребят и команды. Все хотели победить и рады этой победе.

Напомним, что после этой победы "Трактор" набрал 63 очка и закрепился на втором месте в Восточной конференции, в которой "Барыс" с 40 баллами остался на восьмой позиции. Следующую игру астанчане проведут на своем льду с "Автомобилистом" 27 декабря.