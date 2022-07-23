"Барыс" в ближайшее время может подписать пятерых российских хоккеистов - трех защитников и двух нападающих, сообщает "Шайба.kz".

Как пишет издание, состав столичной команды пополнят защитники Олег Холоденин, Максим Минеев, Владислав Семин и нападающие Герман Грачев и Иван Лисин.

23-летний Холоденин в позапрошлом сезоне играл в ВХЛ-Б. При этом на уровне КХЛ воспитанник Казани никогда не выступал и даже близко к нему не подбирался.

25-летний Минеев уже проходил просмотр в прошлом году и не подошел "Барысу". Однако руководство клуба решило снова дать шанс игроку. В минувшем сезоне воспитанник Омска выступал в ВХЛ, защищая цвета красноярского "Сокола".

24-летний Семин в прошлом сезоне выступал в ВХЛ за ангарский "Ермак" и тюменский "Рубин". Также он сыграл один матч в составе магнитогорского "Металлурга", проведя на льду шесть смен.

22-летний Грачев за прошлый сезон набрал 4 (2+2) очка, играя во второй и третьей лигах Словакии за "Римавска-Собота" и "Левице". Он является воспитанником Череповца.

23-летний Лисин, который является воспитанником Ярославля, в прошлом сезоне выступал за воронежский "Буран". В 41 матче регулярного чемпионата ВХЛ он набрал 13 (9+4) очков.

Напомним, ранее "Барыс" объявил о контрактах с защитником Джесси Грэмом и нападающими Кириллом Максимовым и Джереми Бракко.

Новый выпуск у нас на YouTube. Смотрим, комментируем, лайкаем!Андрей Скабелка эксклюзивно рассказал о втором приходе в "Барыс":