"Барыс" объявил о контракте с канадским защитником

Хоккейный клуб "Барыс" объявил о заключении контракта с Джесси Грэмом, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу клуба.

Соглашение с канадским защитником рассчитано на один сезон (до 30 апреля 2023 года).

До 2019 года игрок обороны выступал в различных лигах Северной Америки. В 2012 году он был задрафтован клубом "Нью-Йорк Айлендерс". В целом в АХЛ Джесси провел 215 матчей и заработал 88 (19+69) очков.

В прошедшем сезоне Грэм защищал цвета "Пантер" из Аугсбурга. В чемпионате Германии защитник сыграл 52 матча и заработал 42 (3+39) балла. Этот результат позволил Джесси стать лучшим бомбардиром своей команды и занять второе место в списке самых результативных защитников Лиги.

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