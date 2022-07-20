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"Барыс" арендовал задрафтованного клубом НХЛ игрока

"Барыс" арендовал задрафтованного клубом НХЛ игрока
©ХК "Эдмонтон"

Хоккейный клуб "Барыс" объявил о заключении контракта с Кириллом Максимовым, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Нападающий будет выступать в казахстанском клубе на основании договора аренды игрока сроком на один сезон (до 30 апреля 2023 года).

Первые шаги своей хоккейной карьеры Максимов делал в Северной Америке. В 2017 году он был задрафтован "Эдмонтоном".

В сезоне 2020/21 Кирилл выступал в системе ЦСКА, и успел провести в КХЛ 16 матчей (3 балла, 2+1). В минувшем сезоне форвард играл в чемпионате Финляндии за "Юкурит". В его активе 28 встреч и 9 (4+5) баллов за результативность.

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Метки:
Барыс в КХЛ КХЛ

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