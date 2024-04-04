32-летний канадский нападающий немецкого клуба "Адлер Мангейм" Линден Вей находится в шорт-листе омского "Авангарда", передают Vesti.kz со ссылкой на "Трансферы КХЛ".

До перехода в "Адлер Мангейм" Вей играл за "Барыс" с 2021 по 2023 год и был капитаном казахстанского клуба. К слову, являлся самым высокооплачиваемым игроком с зарплатой 50 миллионов рублей в год, или около 300 миллионов тенге. Цвета "Барыса" он еще защищал в период 2017-2018 годов.

В его карьере также были СКА, ЦСКА, "Цюрих Лайонс", "Стоктон Хит", "Калгари Флэймз", "Ютика Кометс", "Ванкувер Кэнакс", "Лос-Анджелес Кингз", "Манчестер Монаркс" и "Медисин-Хат Тайгерс".

В составе сборной Канады завоевал бронзу на Олимпийских играх 2018 года, где не выступали хоккеисты НХЛ. В шести матчах олимпийского турнира сделал одну голевую передачу.