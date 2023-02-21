Кто больше всех зарабатывает в "Барысе"? Обнародованы зарплаты игроков

"СЭ" опубликовал список самых высокооплачиваемых игроков КХЛ, сообщают Vesti.kz. Составлен топ-245 хоккеистов, получающих как минимум 20 миллионов рублей в год - это около 120 миллионов тенге.

Несмотря на то, что многие игроки уже подписали новые контракты на следующий сезон, учитываются действующие соглашения.

На самом верху рейтинга по-прежнему Максим Шалунов из "Локомотива" и экс-игрок "Барыса" Корбэн Найт, выступающий за "Авангард". Они зарабатывают по 90 миллионов рублей в год (более 537 миллионов тенге).

Самым высокооплачиваемым игроком "Барыса" является канадец Линден Вей - 50 миллионов рублей в год, или около 300 миллионов тенге. Он занимает в списке 34-е место. Эту же строчку с капитаном с аналогичной зарплатой делит казахстанец Никита Михайлис.

Подробнее со списком можно ознакомиться здесь.

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