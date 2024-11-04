Бывший главный тренер магнитогорского "Металлурга" Федор Канарейкин высказался о выступлении "Барыса" в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), передают Vesti.kz.
"Вы удивитесь, но я скажу, что провал сборной Казахстана в олимпийской квалификации может сослужить астанчанам добрую службу, но только со временем. В руководстве клуба и федерации окончательно поняли, что их ставка на симбиоз легионеров, со многими из которых уже расторгнуты контракты, и местных игроков, не работает уже несколько лет подряд как в КХЛ, так и на международной арене. Долгосрочная ставка на Галыма Мамбеталиева и талантливую молодежь в перспективе может изменить ситуацию в казахском хоккее к лучшему", – приводит слова Канарейкина "Спорт День за Днем".
Напомним, сборная Казахстана не смогла завоевать путевку на Олимпиаду-2026 по итогам отборочного турнира в Братиславе.
"Барыс" на данный момент занимает предпоследнее, 11-е место в таблице Восточной конференции, набрав 13 очков после 21 матча. Следующую игру астанчане проведут на своем льду с казанским "Ак Барсом" 5 ноября.