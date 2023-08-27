Оценены перспективы "Барыса" в новом сезоне КХЛ после триумфа в России

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Сегодня 14:49
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Континентальная хоккейная лига (КХЛ) оценила перспективы "Барыса" в новом сезоне после победы казахстанского клуба на Кубке Блинова в Омске, сообщают Vesti.kz.

Подопечные Андрея Скабелки досрочно выиграли турнир, а в последнем ничего не значащем матче обыграли нижнекамский "Нефтехимик".

"Астанчане только в Омске одержали первую победу в межсезонье (до этого на турнире в Казани было четыре поражения подряд), но затем разогнались и вообще собрали максимум очков, заслуженно забрав в столицу Казахстана Кубок Блинова. В воротах "Барыса" блестяще провел три матча Эдвард Паскуале, признанный лучшим голкипером соревнования, а в атаке задавали тон иностранные форварды, значительно прибавившие в течение августа. Райли Барбер, Джереми Бракко, Джозеф ЛаБейт, Алекс Грант, Давид Скленичка - вот лидеры клуба, которые наверняка доставят немало проблем любому сопернику в сезоне, а также станут отличным примером для многочисленной доморощенной молодежи, которую Андрей Скабелка активно заводит в состав. 

Паскуале должен решить проблему на последнем рубеже, и вот уже "Барыс", занявший в прошлой регулярке последнее место на "Востоке", смотрится вполне себе на уровне признанных фаворитов конференции. Сам Скабелка тоже отметил, что доволен и результатом турнира, и ростом команды, но справедливо замечает, что только сезон покажет, на что действительно будет претендовать "Барыс", - пишет сайт КХЛ.

Новый сезон в КХЛ "Барыс" откроет домашним матчем против "Салавата Юлаева" 2 сентября.

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