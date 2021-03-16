Казахстанский клуб "Барыс" составил список игроков, которых бы хотел сохранить в следующем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), но переговоры еще не вступили в окончательную стадию. О тех, за кого нужно побороться, - в материале корреспондента Vesti.kz.

Контакты заканчиваются практически у всех игроков основного состава, а в "Барысе" прояснили ситуацию с текущей обстановкой в команде. В некоторых игроках в клубе заинтересованы и готовы работать дальше.

1. Линус Виделль

Оба сезона в "Барысе" шведский форвард уходил за 30 очков и больше, подтверждая свою продуктивность. Его игрой так впечатлены, что готовы предложить казахстанский паспорт и новый контракт. В клубе не против дальнейшего сотрудничества, ведь в составе не хватает опытных и умелых исполнителей. Осталось узнать мнение 35-летнего хоккеиста.

2. Фил Варон

Захочет ли канадец остаться? 30-летний форвард оставил неплохое впечатление. Особенно своими хитрыми разрезающими передачами. Возможно, если он пройдет полноценный предсезонный сбор, то с первых матчей включится в борьбу, а не возьмет паузу на раскачку. Сомневаемся, что его попробуют переманить, поэтому дело за "Барысом".

3. Якоб Лилья

Шведский форвард относительно ярко провел регулярный чемпионат, но в плей-офф его, можно сказать, закрыли. Один гол в шести матчах - не показатель для лучшего снайпера клуба по сезону. Не исключено, что 27-летний Лилья будет интересен еще кому-нибудь в КХЛ, но "Барыс" должен быть способен удовлетворить подросшие финансовые запросы хоккеиста.

4. Кирилл Панюков

23-летний нападающий провел лучший сезон в КХЛ. Был агрессивен и результативен. Органично вписался в первую тройку форвардов и не абсолютно не считает себя звездой. Надеемся, что Панюков заслужил контракт поинтереснее, ведь играл он не хуже опытных лидеров. Уверены, что в следующем сезоне форвард сыграет еще сильнее, хоть и требования к нему будут повыше.

5. Джесси Блэкер

29-летний канадец с казахстанским паспортом балансирует между провалом и неплохим сезоном. Если учесть, что в прежних турнирах он не опускался ниже 20 очков за турнир, то сейчас он провалился (4+7). А если вспомнить, как для него складывался сезон - весьма сносное выступление. Плюсы могут перевесить минусы, и защитник еще на сезон останется в Казахстане.

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