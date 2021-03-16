"Они были правы". Главный тренер "Барыса" прокомментировал критику в свой дебютный сезон в КХЛ

Главный тренер "Барыса" Юрий Михайлис ответил на критику со стороны болельщиков, которые были недовольны его работой по ходу сезона, передает корреспондент Vesti.kz. Об этом он рассказал на итоговой пресс-конференции.

Казахстанский клуб занял шестое место в Восточной конференции, а плей-офф проиграл магнитогорскому "Металлургу" (2:4).

"Наверное, в каких-то моментах они были правы. Команду лихорадило. В сентябре-октябре. Можно сказать, что и в ноябре не очень гладко проводили чемпионат. В мнении болельщиков есть доля правды, - считает Михайлис. - Эмоции, конечно, захлестывают. Уровень такой высокий. Доверие руководства и болельщиков, которые верили в команду. И в тренерский штаб. Были и негативные высказывания, но мы старались работать и играть на победу".

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Напомним, ранее "Барыс" вылетел из Кубка Гагарина, а перед новым сезоном должен определиться с главным тренером. Также редакция Vesti.kz предлагает выбрать лучшего игрока плей-офф КХЛ.

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