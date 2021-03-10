Казахстанский клуб "Барыс" за последние три сезона в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) выиграл шесть матчей в Магнитогорске у "Металлурга". Обыгран соперник в последней гостевой встрече. О выездных играх перед очередным поединком в Кубке Гагарина - в материале корреспондента Vesti.kz.

Соперники пересекались за определенный нами временной отрезок девять раз и преимущество на стороне казахстанского клуба. До текущего сезона российская команда на своем льду проиграла пять игр подряд, но в завершившемся регулярном чемпионате конкуренты столичного клуба выиграли оба матча в Магнитогорске.

Последние игры в Магнитогорске:

4 марта 2021. "Металлург" - "Барыс" - 1:2 ОТ;

2 марта 2021. "Металлург" - "Барыс" - 7:4;

7 февраля 2021. "Металлург" - "Барыс" - 3:2;

3 февраля 2021. "Металлург" - "Барыс" - 3:1;

7 марта 2020. "Металлург" - "Барыс" - 0:2;

5 марта 2020. "Металлург" - "Барыс" - 1:2 ОТ;

26 ноября 2019. "Металлург" - "Барыс" - 1:2 ОТ;

25 сентября 2019. "Металлург" - "Барыс" - 1:3;

22 января 2019. "Металлург" - "Барыс" - 1:3;

Таким образом, хоть "Барыс" и подходит к матчу в статусе аутсайдера, но шансы на успех увеличатся, если основные 60 минут встречи завершатся вничью. "Барыс" выиграл в трех подряд гостевых овертаймах в Магнитогорске. Столичным хоккеистам нужно надежно сыграть в обороне, не пропустив более двух шайб и тогда уже клуб из Казахстана выйдет вперед в серии.

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Напомним, пятая встреча серии в Магнитогорске начнется в 20:00 по столичному времени и будет показана в прямом эфире. Победитель матча выйдет вперед в серии, а в КХЛ уже рассказали, как будет определяться следующий соперник пары "Барыс" - "Металлург".

Могли выигрывать 3:1, или в чем "Барыс" навязывает борьбу в серии против "Металлурга" в Кубке Гагарина