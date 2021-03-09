Охота на Дица. Почему "Металлург" пытается "вывести из игры" лидера "Барыса"

Капитан "Барыса" Даррен Диц в дуэли с магнитогорским "Металлургом" набрал четыре очка и является одной из ключевых фигур в противостоянии. 27-летний хоккеист отметился победной шайбой и заблокировал восемь бросков соперников, а россияне не против вывести его из игры. Подробнее - в материале корреспондента Vesti.kz.

Лидер столичной команды провел неоднозначный регулярный чемпионат. С одной стороны, его полезность "-16", а с другой - он обновил личный снайперский рекорд (17+20). 2+2 у Дица и в плей-офф и победная шайба во втором матче противостояния с "Металлургом". Пока не удается капитану спровоцировать фол на себе, ведь в регулярном чемпионате было 16 таких моментов, но с "44-м" номером играют жестко.

Самый бросающий игрок "Барыса" в четвертом матче попал под силовой прием, а в предыдущих встречах соперники пытались вызвать на ответную грубость. В похожей ситуации и неожиданный бомбардир столичного клуба в плей-офф: форвард Кирилл Панюков не только набрал уже шесть (3+3) очков в четырех матчах, но и успел подраться. Под агрессивные действия конкурентов попадали и некоторые другие игроки, среди которых Фил Варон (1+1) и Никита Михайлис (0+1).

Канадец, например, не доиграл четвертый матч с "Металлургом", а в клубе не информировали о степени его повреждения. В то же время в официальный список травмированных переведен силовой форвард Алихан Асетов (0+0), а выведен оттуда другой игрок атаки - Кертис Волк (0+1). Каждый из этих исполнителей для команды важен, но возможная потеря Дица может стать самой заметной. Он не только самый высокооплачиваемый в клубе, но и очень продуктивен.

В плей-офф о травмах не говорят, ведь игроки выходят на лед "на уколах", но без ключевого игрока столичный клуб вряд ли сможет переиграть более рейтингового соперника. Если игроки "Металлурга" все же "поймают" лидера столичного клуба, а они будут искать способы, чтобы вывести Дица из игры, ослабнет не только оборона, но и вся командная структура. Капитана нужно беречь, если "Барыс" нацелен пройти россиян.

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Добавим, что серия "Барыса" с "Металлургом" продолжится завтра, 10 марта, в Магнитогорске. Противостояние продолжится при счете 2:2, а некоторые встречи вошли в список самых грубых.

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