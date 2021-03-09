Могли выигрывать 3:1, или в чем "Барыс" навязывает борьбу в серии против "Металлурга" в Кубке Гагарина

Казахстанский клуб "Барыс" выиграл четвертый матч серии Кубка Гагарина против магнитогорского "Металлурга" и сравнял счет в противостоянии. О схожести победных игр и некоторых особенностей матчей - в материале корреспондента Vesti.kz.

Столичные хоккеисты во всех четырех встречах с россиянами больше владели шайбой, но по силовым приемам проигрывают 1:3. Примерно на одном уровне конкуренты используют численное большинство, а вот по блокированным броскам - равновесие (2:2). Так какой же показатель ключевой?

Статистические показатели матчевой серии

1. "Металлург" - "Барыс" - 7:4 (1:3; 4:1; 2:0).

Большинство: 50 процентов (2 из 4) - 75 (3 из 4).

Броски по воротам: 33 (около 21 процента реализации) - 40 (десять процентов).

Время в атаке: девять минут и 54 секунды - 12 минут и три секунды.

Силовые приемы: 26 - 28.

Блокированные броски: 22 - 9.

Время владения шайбой: 15 минут и 36 секунд - 18 минут и 56 секунд.

Штрафное время: 24 - 14.

2. "Металлург" - "Барыс" - 1:2 ОТ (0:1;1:0;0:0;0:1).

Большинство: 33,3 (1 из 3) - 33,3 (1 из 3).

Броски по воротам: 22 (4,55) - 23 (8,7).

Время в атаке: 13 минут и 37 секунд - десять минут и 29 секунд.

Силовые приемы: 36 - 23.

Блокированные броски: 13 - 28.

Время владения шайбой: 17 минут и 34 секунды - 18 минут и 19 секунд.

Штрафное время: 8 - 8.

3. "Барыс" - "Металлург" - 1:2 (1:0; 0:2; 0:0).

Большинство: 0 процентов (0 из 4) - 0 (0 из 3).

Броски по воротам: 29 (3,45) - 31 (6,45).

Время в атаке: 11 минут и 12 секунд - восемь минут и 12 секунд.

Силовые приемы: 14 - 23.

Блокированные броски: семь - пять.

Время владения шайбой: 19 минут и 59 секунд - 15 минут и 17 секунд.

Штрафное время: 6 - 8.

4. "Барыс" - "Металлург" - 4:2 (1:1; 1:1; 2:0);

Большинство: 50 процентов (2 из 4) - 33,3 (1 из 3).

Броски по воротам: 32 (12,5) - 33 (6,06).

Время в атаке: девять минут и 24 секунды - восемь минут и 23 секунды.

Силовые приемы: 29 - 39.

Блокированные броски: 14 - 16.

Время владения шайбой: 21 минута и 24 секунды - 14 минут и 43 секунды.

Штрафное время: 32 - 24.

"Начались драки и грубость". В России разобрали вторую победу "Барыса" над "Магниткой" и оценили судейство

Предположим, что, помимо силовых приемов, в которых соперники идут очень близко, важны и заблокированные броски. В играх, где столичным полевым хоккеистам удавалось принять на себе более десятка бросков, клуб выигрывал матчи, получая небольшое преимущество.

С другой стороны, переиграть в "Металлург" по предложенным показателям практически невозможно, но навязать им борьбу необходимо, ведь только тогда "Барыс" успешен. Удаления, процент реализации бросков и владение шайбой отходят на второй план, когда две команды пытаются "раздавить" соперника.

Таким образом, если столичная команда не будет уступать соперникам в борьбе, но не будет реагировать на провокации, а также будет помогать своему голкиперу, "Барыс" способен пройти во второй круг. Казахстанцы уже должны были быть впереди в счете - 3:1, если бы сыграли чуть терпеливее и продуктивнее.

Самый грубый в Кубке Гагарина? Как четвертый матч "Барыса" с "Металлургом" ворвался в топ-10 плей-офф КХЛ

Добавим, что серия "Барыса" с "Металлургом" продолжится завтра, 10 марта, в Магнитогорске. Ранее был назван герой второй победы казахстанского клуба в серии. Высказался о матче и главный тренер "Барыса" Юрий Михайлис, а форвард столичного клуба оформил хет-трик Горди Хоу.

Подписывайтесь на наш Instagram >>> и следите за самыми интересными новостями спорта прямо в своем телефоне