Нападающий "Барыса" оформил хет-трик Горди Хоу

Нападающий "Барыса" Кирилл Панюков оформил хет-трик Горди Хоу в четвертом матче серии плей-офф КХЛ против магнитогорского "Металлурга", сообщает корреспондент Vesti.kz.
23-летний форвард сделал результативную передачу, поучаствовал в драке и забросил шайбу.
Кирилл Панюков оформил хет-трик Горди Хоу pic.twitter.com/Yjq1Nn1I9L— Шайба.kz (@shaibakz) March 8, 2021
Сам матч завершился волевой победой "Барыса" со счетом 4:2.
Таким образом, казахстанский клуб сравнял счет в серии - 2-2. Следующий матч состоится 10 марта в Магнитогорске.
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