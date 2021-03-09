"Начались драки и грубость". В России разобрали вторую победу "Барыса" над "Магниткой" и оценили судейство

Российский спортивный сайт "Чемпионат" подвел итоги четвертого матча серии между "Барысом" и "Металлургом" в рамках первого раунда плей-офф КХЛ.

Встреча команд прошла в Нур-Султане и завершилась волевой победой хозяев со счетом 4:2. При этом по ходу игры казахстанский клуб дважды отыгрывался.

"Тяжелейший матч, закончившийся победой "Барыса", который сравнял счет в серии. У казахстанской команды продолжают возвращаться игроки, находившиеся в лазарете. Вслед за вратарем Ортио и защитником Блэкером на льду появился и нападающий Волк. "Магнитка" продолжает играть без травмированного Яковлева, не оказалось в заявке Сергея Мозякина.

"Металлург" создал много моментов и дважды забил. Здорово в большинстве на добивании сыграл Прохоркин, а Голдобин, продолжающий демонстрировать свои лучшие качества, удачно подставил клюшку на пятаке после броска партнера. "Барсы" ответили голами Фрэттина в большинстве и Блэкера, когда "Магнитку" не выручил Олкинуора.

В итоге все решила игра в неравных составах. Гости во втором периоде не забили в формате "5 на 3", в одном из эпизодов Дронов зарядил в перекладину. А вот хозяева аналогичной возможностью в концовке третьей двадцатиминутки воспользовались, когда с кистей отличился Старченко. Илья Воробьев на повышенных тонах пообщался с судьями, но его можно понять. Второго удаления Кулемина за подножку, которое выписали главные арбитры, не было. Николай, проезжая мимо Ортио, не касался финского голкипера. В ключевой момент встречи судьям следует максимально тщательно изучать каждый спорный эпизод, а уж тем более такой. Видимо, Гашилов и Лаврентьев вспомнили, что оставляли "барсов" втроем, и решили наказать "Металлург" таким же образом. Именно после гола Старченко начались стычки, драки и грубость, эмоции накалились до предела. В результате Панюков поразил пустые ворота после замены Олкинуоры на шестого полевого хоккеиста и выиграл для казахстанской команды матч", - пишет издание.

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