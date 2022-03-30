Магнитогорский "Металлург" выбил из дальнейшей борьбы в Кубке Гагарина, действующего обладателя трофея омский "Авангард", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Магнитогорцы в заключительном матче серии одолели "Авангард" со счетом 4:0. Шайбы на счету Андрея Чибисова, Филиппа Майе, Джоша Карри и Григория Дронова.

До этого соперники имели по три победы в серии.

Отметим, что в этом матче был побит рекорд результативности в Кубке Гагарина, который был установлен с участием "Барыса" в сезоне 2012/13.

Кроме того, в прошедшем матче болезненную травму получил защитник сборной Казахстана и "Металлурга" Алексей Маклюков, бросившийся под шайбу, которая угодила ему в лицо.

Напомним, что "Металлург" в первом раунде плей-офф выбил "Барыс". Счет серии 4:1 в пользу магнитогорского клуба.