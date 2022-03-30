Клубы КХЛ побили рекорд "Барыса" в лиге

"Металлург" и "Авангард" побили рекорд результативности Кубка Гагарина, установленный "Барысом" и "Трактором" в сезоне 2012/13, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В данный момент клубы из Магнитогорска и Омска на льду "Металлурга" проводят седьмой матч полуфинальной серии. На третьей минуте хоккеист "Металлурга" Андрей Чибисов вывел свой клуб вперед. Эта шайба стала 48-й в серии. В рекордной серии между "Барысом" и "Трактором" было зафиксировано 47 голов.

На текущий момент во втором периоде магнитогорцы ведут со счетом 3:0 и близки к победе в серии, общий счет которой составлял 3:3.

Напомним, что в первом круге магнитогорцы выбили из борьбы "Барыс" (4:1).