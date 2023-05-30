Никита Михайлис подписал контракт с новым клубом

Новости спорта Хоккей КХЛ
Сегодня 15:16
©ХК "Барыс"

Нападающий сборной Казахстана по хоккею Никита Михайлис продолжит карьеру в КХЛ, сообщают Vesti.kz. 28-летний форвард стал игроком магнитогорского "Металлурга". С ним заключен контракт сроком на один сезон.

Михайлис – воспитанник казахстанского хоккея. Большую часть карьеры форвард провел в системе "Барыса", начав свой путь в профессиональном хоккее в команде "Барыс Астана-2" (2011/12), Никита выступал за "Снежных Барсов" (МХЛ, 2012-2015), "Номад" (чемпионат Казахстана, 2015-2019) и усть-каменогорское "Торпедо" (ВХЛ, 2016/17). С 2014 года форвард на регулярной основе привлекался в "Барыс", постепенно став игроком основного состава.

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В сезоне-2021/22 Никита установил личный рекорд по очкам, набрав 46 (19+27) баллов. Уже в следующем году нападающий стал капитаном команды. Помимо этого, Никита входил в состав сборной Казахстана по хоккею, пройдя путь от команды U18 до основной сборной.

В предыдущем сезоне на счету Михайлиса 41 (15+26) результативный балл в 58 играх сезона, при показателе полезности "+3". Также нападающий был капитаном "Барыса". Всего в КХЛ у форварда 411 матчей и 221 (99+122) очко, при показателе полезности "+6", среднем времени на льду 14 минут и 49 секунд и 18.9 сменах за игру.

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Метки:
Михайлис Никита Сборная РК по хоккею Барыс в КХЛ КХЛ

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