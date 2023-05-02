Никита Михайлис прокомментировал свой "переход" в клуб НХЛ

Нападающий сборной Казахстана Никита Михайлис пока не определился, в каком чемпионате хочет продолжить карьеру. В интервью корреспонденту Vesti.kz он отметил, что будет рассматривать все предложения после чемпионата мира, подготовку к которому он проходит сейчас с национальной командой.

- Перед чемпионатом мира хороший настрой, - отметил Михайлис. - Провели хорошие сборы. Уже осталась пару дней до официальных товарищеских игр с Россией и Беларусью. Готовимся. Сыграем товарищеские игры, сделаем какие-то выводы. На чемпионат мира приезжают лучшие игроки со всего мира, поэтому с каждой командой будет тяжело.

- Тем более, если реально не приедут натурализованные игроки из других клубов КХЛ.

- Конечно, эти ребята многое доказали своей игрой за нашу страну, поэтому да, потеря есть.

- Самый обсуждаемый вопрос межсезонья - это твой возможный отъезд в НХЛ, твой контракт.

- Ну, сейчас пока я об этом не думаю. После чемпионата мира буду решать уже.

- Насколько будет приоритетна зарубежная команда все-таки?

- Ну, я говорю, будем взвешивать все условия и придем к наилучшему.

- А "Барыс" готов рассмотреть если что?

- Конечно. Всех буду рассматривать.

Напомним, Михайлис со сборной примет участие в ЧМ-2023 в топ-дивизионе, который пройдет с 12 по 28 мая в Риге и Тампере. Казахстан сыграет в столице Латвии. Ее соперниками по группе "B" станут команды Норвегии, Чехии, Швейцарии, Канады, Словакии, Латвии и Словении. О подготовке команды рассказал главный тренер Галым Мамбеталиев.

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