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Тренер сборной Казахстана высказался о ситуации Дицем на ЧМ, новшествах на тренировках и вратарях

Тренер сборной Казахстана высказался о ситуации Дицем на ЧМ, новшествах на тренировках и вратарях
©ХК "Барыс"

Сборная Казахстана по хоккею в Астане продолжает подготовку к чемпионату мира в топ-дивизионе, сообщает корреспондент Vesti.kz. Главный тренер национальной команды Галым Мамбеталиев, подводя промежуточные итоги сборов, отметил, что пока не в курсе, усилят ли команду игроки, выступающие в КХЛ не в "Барысе", в числе которых обладатель Кубка Гагарина Даррен Диц из ЦСКА.

- Сейчас, в первую очередь, нужно посмотреть функциональную готовность хоккеистов. Вроде у всех состояние нормальное. Последние товарищеские игры покажут, кто насколько готов ехать на чемпионат мира. Работаем над всем - над тактикой, над физическим состоянием, над розыгрышами. Как обычно.

- Появились новости, что не приедут натурализованные игроки, выступающие в других клубах КХЛ, это Джесси Блэккер, Виктор Сведберг, Даррен Диц. Это действительно так?

- Это не ко мне вопрос. У нас кто есть, тот есть. С теми и тренируемся.

- То есть пока по ним нет информации или как?

- Я даже не знаю. 

- А есть ли информация по Кириллу Панюкову? 

- Насчет него пока ничего не известно. Вроде как травму получил что ли. 

- Вы используете баллоны на тренировках, которые чаще можно увидеть на предсезонных сборах. Это чтобы добавить игрокам физической нагрузки? Кому-то не хватило по ходу сезона?

- Да нет, это обычное состояние. Не такая большая нагрузка. Это развивает именно взрывную силу. Чуть-чуть подправить кому-то, кому-то вспомнить. Обычный тренировочный процесс.

- Впереди матчи с Россией и Беларусью, у соперников будут достаточно хорошие составы. На что будете обращать внимание в этих матчах?

- Обращать внимание будем на все. На атаку, на оборону, на игру в меньшинстве и большинстве. Хорошие соперники, хорошая проверка перед чемпионатом мира, чтобы почувствовали игру. Всегда полезно с сильными соперниками играть, чтобы увидеть свои сильные и слабые стороны, что-то исправить, что-то доработать. Сейчас ребята набирают форму. Я думаю, окончательно к 13-му числу выйдут на тот пик, который нам нужен. Хотя бы на 80-90 процентов. А там уже по ходу турнира будем добирать. Нужно будет выкладываться, показывать свой хоккей, насколько они готовы играть на высшем уровне. 

- Вы работали в "Номаде" с Андреем Шутовым, он помог чемпионство завоевать. Плюс есть Никита Бояркин. Как оцените вратарскую линию?

- Все покажут игры. Не могу ничего сказать. Первенство Казахстана - это одно. Спасибо ему, конечно, здорово нам помог. Он доказал, что может играть на хорошем уровне. Я думаю, два вратаря - на одиноком уровне. Будем смотреть, у кого лучше состояние, того и будем ставить.

Напомним, ЧМ-2023 пройдет с 12 по 28 мая в Риге и Тампере. Сборная Казахстана сыграет в столице Латвии. Ее соперниками по группе "B" станут команды Норвегии, Чехии, Швейцарии, Канады, Словакии, Латвии и Словении.

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Метки:
Сборная РК по хоккею Диц Даррен Барыс в КХЛ КХЛ

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